'Koronavirüs Mart ayında biter diyordu', hastanelik oldu
Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, "Covid-19 Mart'ın 15'inden sonra tamamen kaybolur" diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin negatif çıktını ancak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
AKP Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, 10 gün önce şikayetlerini başlaması üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.
Yediyıldız, buna rağmen Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirterek "Genel durumum gayet iyi. Arayan, soran, mesaj atan değerli dostlarıma çok teşekkür ederim." dedi.
"MART'TA BİTER" DEMİŞ, DUT PEKMEZİ TAVSİYE ETMİŞTİ
Türkiye’de koronavirüs vakalarının resmi olarak henüz görülmediği Mart ayının başlarında açıklama yapan Yediyıldız, “Covid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner diye düşünüyorum” diye konuşmuş, daha sonra da vatandaşlara dut pekmezi yemelerini tavsiye etmişti.
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