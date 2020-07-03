Koronavirüs mutasyona uğradı: Yeni tür G614 eskisinden daha bulaşıcı

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:41

Araştırmacılar, mutasyon sonucu oluşmuş yeni bir tür koronavirüs formunun Avrupa'dan ABD'ye yayıldığına dair açık kanıtlar buldu. Bu mutasyonla birlikte virüs daha bulaşıcı hale gelirken insanlar üzerindeki 'hasta edici' etkisi azaldı.

Cell dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre mutasyon, virüsün enfekte ettiği hücrelere girmek için kullandığı yapı olan başak (spike) proteinine etki ediyor.

Araştırmacılara göre, G614 olarak adlandırılan bu yeni mutasyon, bugün Avrupa ve ABD'de yayılan ilk tür olan D614'ün yerini tamamen almış durumda.

DAHA HIZLI YAYILIYOR

Araştırmayı gerçekleştiren, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan teorik biyolog Bette Korber ve arkadaşlarının hazırladıkları raporda şu ifadeler göze çarpıyor:

“Global izleme verilerimiz, G614 varyantının D614'ten daha hızlı yayıldığını gösteriyor ... Bu virüsün daha bulaşıcı olacağı anlamına geliyor ... İlginç bir şekilde, G614'ün hastalık şiddeti üzerindeki etkisine dair bir kanıt bulamadık...”

Teorik biyolog Bette Korber



BU NE ANLAMA GELİYOR?

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nde tıbbi onkoloji profesörü olan Lawrence Young'a göre bu iyi bir haber olabilir.

Young CNN'e demecinde, “Mevcut çalışma, G614'ün daha bulaşıcı olmasına karşın daha patojenik (hasta edici) olmadığını gösteriyor" dedi.

Young ayrıca, SARS-CoV-2 enfeksiyonu yayıldıkça virüsün patojenik etkisini yitirdiğine ilişkin bir umut olduğunu da sözlerine ekledi.