Koronavirüs nedeniyle 300 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün 3 sağlık emekçisi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı.
TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:
"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."
YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 300'E ULAŞTI
Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı.
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