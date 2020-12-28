Koronavirüs nedeniyle 300 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün 3 sağlık emekçisi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2020 Pazartesi, 19:53
Koronavirüs nedeniyle 300 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi
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TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:

"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."

YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 300'E ULAŞTI

Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı. 


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