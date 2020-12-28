Koronavirüs nedeniyle 300 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 19:53

TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:

"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."

YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 300'E ULAŞTI



Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı.

