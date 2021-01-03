Koronavirüs nedeniyle 4 sağlık emekçisi daha yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), koronavirüs nedeniyle bugün 2 eczacı, 1 sağlık memuru ve 1 onkoloji uzmanı olmak üzere 4 sağlık çalışanın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TTB, Gaziantep'te çalışan eczacı Mehmet Çinpolat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalışan eczacı Halit Usluel, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan ve İzmir'de özel bir hastanede görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
TTB'den yapılan açıklamada, sağlık camiasına ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine başsağlığı dilendi.
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