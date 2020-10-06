Koronavirüs: Singapur'da salgında bebek sahibi olacak ailelere ikramiye verilecek
Singapur hükümeti, koronavirüs salgını döneminde çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için yeni bir teşvik programı başlatma kararı aldı. Program kapsamında bebek sahibi olacak çiftlere çocuk başına 10 bin dolara kadara çıkan mevcut yardımlara ek olarak bir seferlik bir ödeme yapılacak.
Singapur hükümeti, koronavirüs salgını döneminde çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için yeni bir teşvik programı başlatma kararı aldı.
Program kapsamında bebek sahibi olacak çiftlere çocuk başına 10 bin dolara kadara çıkan mevcut yardımlara ek olarak bir seferlik ödeme yapılacak.
Yaklaşık 5,6 milyon nüfuslu Singapur, dünyada doğum oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.
Singapur, büyük teşviklere rağmen onlarca yıldır, doğum oranını yükseltmekte zorlanıyor.
Ülkede birçok çiftin geçim zorluğu ve salgındaki işten çıkarmalar nedeniyle bebek sahibi olmaktan kaçındığı belirtiliyor.
Singapur'un komşuları Endonezya ve Filipinler'de ise koranavirüs salgını sırasında hamileliklerde çok büyük bir artış yaşanması bekleniyor.
'AİLELER SALGIN NEDENİYLE PLANLARINI ERTELİYOR'
Teşvik programı Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat tarafından açıklandı.
Ödenecek miktar ve ödemenin nasıl yapılacağının daha sonra belirleneceğini belirten Heng, "Bize ulaşan bilgiler, Covid-19 salgını nedeniyle ailelerin bebek sahibi olma planlarını ertelediğini gösteriyor" dedi.
Singapur'da mevcut bebek yardımı birinci ve ikinci çocuklar için 8'er bin dolar. Üçüncü ve sonraki çocuklarda bu miktar 10 bin dolara çıkıyor.
Hükümetin açıkladığı verilere göre ülkede kadın başına doğum oranı 1,14. Ülkede doğurganlık oranı 2018'de son sekiz yılın en düşük düzeyine gerilemişti.
Birçok Asya ülkesinde de benzer bir durum yaşanıyor ve oranların salgın nedeniyle düşmesinden endişe ediliyor.
Çin, tek çocuk politikasını esnetmesine karşın ülkedeki doğum oranı yetmiş yılın en düşük seviyesine inmişti.
Filipinler'de istenmeyen hamileliklerde yüzde 42'lik artışFakat Singapur'un bazı komşuları tersi bir sorunla karşı karşıya.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Filipinler'de, Covid-19 kısıtlamalarının yıl sonuna kadar sürmesi halinde planlanmamış hamileliklerin oranının yaklaşık yüzde 42 artarak 2,6 milyona çıkabileceğini açıkladı.
Filipinler'deki BM Nüfus Fonu Sözcüsü Aimee Santos, bu beklenti için "Sayılar, başlı başına bir salgın" dedi.
108 milyon nüfuslu Filipinler, Güney Doğu Asya'nın en kalabalık ikinci ülkesi. Ülkede şimdiye kadar 307 bin koronavirüs vakası açıklandı.
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