Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı
Hollanda'da tüp bebek ve suni döllenme tedavisinin öncülerinden biri olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (jinekolog) Jan Wildschut'un, en az 17 kadının hamile kalması için kendi spermlerini kullandığı açıklandı.
Hollanda'da tüp bebek ve suni döllenme tedavisinin öncülerinden biri olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı (jinekolog) Jan Wildschut'un, en az 17 kadının hamile kalması için kendi spermlerini kullandığı açıklandı.
Halen hayatta olmayan Hollandalı doktorun son olarak çalıştığı Zwolle kentindeki Sophia Hastanesi, birbirini tanımayan kardeşlerin olası ilişkisini önlemek için, Wildschut'un tedavisi sonucu doğum yapan tüm kadınları ve onların çocuklarını DNA testi yapmaya çağırdı.
Sophia Hastanesi'nde 1981'den 1993'e kadar suni döllenme ve tüp bebek kliniğini yöneten Hollandalı doktorun, hamile kalmak isteyen kadınlarda kendi spermlerini kullandığı 2019 yılında ortaya çıktı.
Suni döllenme sonucu dünyaya gelen bir kişinin, ulusal DNA veri tabanında Wildschut'un yeğeniyle eşleşmesi üzerine, ebeveynlik soruları konusunda uzman olan Fiom adlı kuruluş araştırma başlattı.
16 ayrı çocuğun daha aynı DNA'ya sahip olduğu belirlendi.
Wildschut'un yasal çocuklarından birinin yardımıyla yapılan DNA testi, 17 çocuğun biyolojik babasının, Hollandalı doktor olduğunu doğruladı.
'BAĞIŞÇI OLABİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR KUŞKUMUZ OLMADI'
Wildschut'un tedavi uyguladığı kişilerden bazıları, Hollanda medyasına "Hem hazırlık aşamasında hem de tedavi sırasında dostane, kararlı ve dürüst bir izlenim bıraktı. Kendisinin bağışçı olabileceğine dair hiçbir kuşkumuz olmadı" dedi.
Hastane yetkilileri ise bir hekimin hastalarında kendi spermlerini kullanmasının kabul edilmez olduğunu açıkladı.
Suni döllenme ve tüp bebek konusunda Hollanda'daki ilk isimlerden biri olan Wildschut'un, Leiden Üniversitesi'nde görev yaptığı dönenlerde, sık sık, yeterli sperm bağışçısı bulunmamasından yakındığı ortaya çıktı.
Eski adı Sophia Hastanesi olan sağlık kurumu Isala, Hollandalı doktorun spermiyle dünyaya gelen daha fazla çocuk olabileceğini düşünüyor.
Wildschut'un biyolojik babaları olup olmadığını öğrenmek isteyen bağışçı çocukların, DNA'larını Zwolle'de çalışan jinekoloğunkiyle karşılaştırmak için hastaneye başvurmaları istendi.
Hollanda'da 2017 yılında ölen bir başka jinekolog Jan Karbaat'ın Adem az 49 kadının gebe kalması için kendi spermlerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Karbaat, hakkındaki dava sonuçlanmadan hayatını kaybetmişti.
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