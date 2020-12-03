Koronavirüs tedavisi gören Alper Taş, hastaneden taburcu oluyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, bugün hastaneden taburcu olacağını açıkladı.
SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Taş, "Covid tedavi sürecimde bugün hastaneden taburcu oluyorum. Bundan sonrası evde tedavi, istirahat" ifadelerini kullandı.
Taş, açıklamasında şunları söyledi: "Doktorlarımın, sağlık çalışanlarının emeğine,sizlerin sevgisine minnettarım.Hasta kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Kendinize olabildiğince dikkat etmeniz dileğiyle. Çok sevgiler."
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