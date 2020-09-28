Koronavirüs tedavisi gören Arınç ve eşi taburcu oldu

28 Eylül 2020 Pazartesi, 18:16

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun" açıklamasında bulundu.Tedavi sürecine de değinen Arınç, açıklamasında şunları kaydetti: "Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz.

Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin."