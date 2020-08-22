Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'ten ilk fotoğraf

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek sosyal medya hesabından 'Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum' paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:05
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Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fotoğrafını paylaşan Böcek "Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Böcek'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum.

Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım"


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