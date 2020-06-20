Koronavirüs tedavisi gören öğrenciler, LGS'ye hastanede girdi

Kayseri'de bazı öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava, koronavirüs tedavisi gördükleri Kayseri Şehir Hastanesi'nde girdi.

DHA
20 Haziran 2020 Cumartesi, 15:25
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Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı öğrencilerin tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Öğrencilerden 8'inci sınıfa gidenler, bugün tedavi gördükleri hastanede LGS'ye girdi. Odalarda 2 sağlık personeli ile 1 salon başkanı görevlendirildi. Sorunsuz geçen sınavın ardından öğrencilerin tedavileri devam etti.



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