Koronavirüs temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs 10 gün süreyle seferden men edildi.

AA
26 Eylül 2020 Cumartesi, 09:18
Koronavirüs temaslı yolcu taşıyan otobüs seferden men edildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetiminde koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait otobüs de 10 gün süreyle seferden men edildi.


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