Koronavirüs testi pozitif olan yolcu otobüsten indirildi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:34

Sivas'ın Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden N.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisindeki uygulama noktasında durduruldu. Rutin kontrollerin yapıldığı sırada kimliğini beyan eden 65 yaşındaki Ş.D.'nin sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü.

3 gün önce İstanbul'dan Doğanşar'a geldiği öğrenilen Ş.D. otobüsten indirilerek ambulans çağırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ş.D.'nin ateşini ölçtü. Ardından Ş.D. ikinci kez test yapılması için Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürüldü. Ş.D.'nin Doğanşar ilçesinde temas ettiği kişilerin belirlenerek filyasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

OTOBÜSTEKİLER KARANTİNAYA ALINACAK

Otobüs daha sonra yoluna devam etti. Otobüste bulunan 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi.

Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gidene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.