Koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.
Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.
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