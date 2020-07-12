Koronavirüs vakaları artınca belediye başkanı nikah işlemlerini durdurdu

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

DHA
12 Temmuz 2020 Pazar, 17:00
Abone Ol google-news

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.


Video Haberler