Koronavirüse karşı "süper insan bağışıklığı": ‘Formülü’ bulundu

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:42

ABD’nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi’nden uzmanlar, koronavirüse karşı bağışıklıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, Covid-19'a yakalanan ve her iki doz aşıyı olan kişilerin “süper bağışıklık” geliştirebildiği tespit edildi.

Araştırmada, bu tür kişilerin antikorlarının, Delta ve Beta dahil olmak üzere bilinen 6 koronavirüs varyantını nötralize edebileceği bulundu.

Çalışmada, mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ ya da ‘hibrit bağışıklık’ kazandığı belirlendi.

Rockefeller Üniversitesi'nden virolog Theodora Hatziioannou, böyle olağanüstü bir bağışıklığa sahip olanların "virüsle savaşmak için en iyi durumda olanlar" olduğunu söyledi.

Kaynak: Daily Mail/ The Mirror