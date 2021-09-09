Koronavirüse karşı "süper insan bağışıklığı": ‘Formülü’ bulundu
Yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs geçirdikten sonra iki doz BioNTech ya da Moderna’nın mRNA aşılarından birini olan kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ kazandığı öne sürüldü.
ABD’nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi’nden uzmanlar, koronavirüse karşı bağışıklıkla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, Covid-19'a yakalanan ve her iki doz aşıyı olan kişilerin “süper bağışıklık” geliştirebildiği tespit edildi.
Araştırmada, bu tür kişilerin antikorlarının, Delta ve Beta dahil olmak üzere bilinen 6 koronavirüs varyantını nötralize edebileceği bulundu.
Çalışmada, mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ ya da ‘hibrit bağışıklık’ kazandığı belirlendi.
Rockefeller Üniversitesi'nden virolog Theodora Hatziioannou, böyle olağanüstü bir bağışıklığa sahip olanların "virüsle savaşmak için en iyi durumda olanlar" olduğunu söyledi.
Kaynak: Daily Mail/ The Mirror
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