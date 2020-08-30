Koronavirüse seslendi: Ülkemizi terk etmeni rica ediyorum
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, koronavirüse "rest" çekti, “Bizi rahat bırak, ülkemizi terk et" diye çağrıda bulundu.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, büyük tartışmalara neden olan açıklamayı Arica şehrinin Parinacota bölgesini ziyareti sırasında yaptı.
Pinera, salgın nedeniyle kaynakların yeniden yönlendirilmesi hakkında yaptığı konuşma sırasında "koronavirüsten ülkeyi terk etmesini ve vatandaşlarını rahat bırakmasını" istedi. Ülkenin kuzeyinde yer alan Arica bölgesine tahsis edilen kaynaklarda herhangi bir düşüş olmadığını iddia eden Pinera, “Ancak önceliklerimiz değişti. Çünkü maalesef mikroskobik ve görünmez bir virüs nedeniyle pek çok şey değişmek zorunda kaldı. Ölümcül ve çok yıkıcı olan koronavirüse Şili Devlet Başkanı olarak bizi yalnız bırakıp, ülkemizi bir an önce terk etmesini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
AKIL SAĞLIĞI TARTIŞMAYA AÇILDI
Bu açıklamalar Temmuz ayından kalma bir tartışmayı gündeme getirdi. Şili Devlet Başkanı Pinera’nın bu tarz tik ve spazmlarının akıl sağlığı ile bağlantılı olduğu iddia edildi. Muhalifler ve uzmanlar, o dönemde Pinera’nın görevine devam etmeden önce zihinsel yeterlilik testine girmesini talep etmişti. Pinera’nın son açıklamasının ardından yine zihinsel yeterliliği olmadığı iddiaları gündeme geldi.
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