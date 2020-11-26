Koronavirüse yakalanan AKP'li Mehmet Özhaseki ve eşi hastaneye yatırıldı
Koronavirüse yakalanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada eşiyle birlikte tedbir amaçlı olarak tedavilerinin hastanede süreceğini açıkladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım'da eşi Neşe Özhaseki ile birlikte koronavirüse yakalandı.
Kendilerini evde karantinaya alan Özhaseki çifti, 1 haftalık ilaç tedavisinin ardından doktorlarının tavsiyesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim ile birlikte genel durumumuz iyi olmakla beraber bugüne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile tedbir amaçlı hastane ortamına nakledilmiştir. Hamdolsun ki endişelenecek bir durumumuz yok. Rabbimizin bize ve tüm hastalarımıza tez vakitte şifa buyurmasını diliyorum" dedi.
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