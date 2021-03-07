Koronavirüse yakalanan Ali Erbaş'ın son bir ayda katıldığı etkinlikler

07 Mart 2021 Pazar, 17:28

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Erbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan Ali Erbaş’ın son bir ayda katıldığı etkinlikler dikkat çekti.

Odatv’nin derlediği haberde Ali Erbaş’ın son bir ayda katıldığı etkinlikler şöyle:

3 Şubat 2021: Sultan 2. Murad'ın vefatının 570. yılı dolayısıyla Bursa'da düzenlenen anma etkinliğinde Ali Erbaş dua okurken:

12 Şubat 2021: Hacı Ahmet Erdoğan Cami açılış töreni Ali Erbaş dua okurken:

13 Şubat 2021: Abdullah Nazırlı cenaze töreni. Ali Erbaş cenaze namazı kıldırırken:

14 Şubat 2021: Kadir Topbaş cenaze töreni. Ali Erbaş cenaze namazı kıldırırken:

15 Şubat 2021: Diyanet İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı. Ali Erbaş konuşma yaparken:

19 Şubat 2021: Kemal Karpat anma programı. Ali Erbaş dua okurken:

21 Şubat 2021: Emin Saraç'ın cenaze töreninden: