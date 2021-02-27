Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin başrol olduğu dizide değişiklik
Oyuncu Eda Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından başrolünde yer aldığı Yasak Elma dizisinin senaryosu değiştirildi.
Pazartesi akşamları Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan oyuncunun hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.
Oyuncu Ece'nin koronavirüse yakalanmasının ardından dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.
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