Koronavirüse yakalanan KKTC’li milletvekili Türkiye’ye getirilecek

13 Eylül 2020 Pazar, 09:26

KKTC'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide korona virüs tespit edildi. Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti. Sağlık durumu akşam saatlerine doğru kötüleşen Zaroğlu, başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaroğlu'nun ilerleyen saatlerde ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği ve tedavisine Ankara'da devam edileceği belirtildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise Kıbrıs Postası’na konuşarak, Milletvekili Zaroğlu’nun uygun koşullarda tedavisinin yapılmadığını ifade etti. Arıklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar da hastanenin olması gereken koşulların dışında olduğunu ve hastalara normal bir hasta gibi muamele yapılmadığını belirtmişti.