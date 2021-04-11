Koronavirüse yakalanan Nureddin Yıldız'a MEB'in müdürlerinden 'şifa' dilekleri

11 Nisan 2021 Pazar, 14:01

“6 yaşındaki çocuklarla evlenebileceği”, "Genç kaynananın şehvet uyandırabileceği", “Asansörde halvet ortamı oluşabileceği”, “Yatak ve yorganın cinsel dürtüleri artırabileceği” gibi toplumsal yaşamı dinsel referanslara göre düzenleyen ‘fetva’larıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, koronavirüse yakalanması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bir süre tedavi gören Yıldız, kendi ifadesine göre 11 gün hastanede kalması sonrası taburcu edildi. Yıldız, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık durumunu "Allahu tealanın üzerimizde tecelli etirdiği konulardan biri olarak hastalıkla yakın bir zamanda bir imtihan geçirdim. 11 gün kadar korona teşhisiyle hastaneye yattım. Birkaç gündür de evde dinleniyorum. Rabbime hamdediyorum, afiyetimi iade etti" ifadeleriyle açıkladı.

Nureddin Yıldız'ın hastalığı sırasında sosyal medyada "şifa" dileğinde bulunulan birçok mesaj paylaşıldı. Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kimi üst düzey isimlerin olması ise Yıldız zihniyetinin Bakanlıkta gördüğü teveccühün boyutunu tekrar ortaya çıkardı.

Nureddin Yıldız için mesaj paylaşanlardan biri Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk oldu. Öztürk, Yıldız'ı övdüğü mesajında "Günümüzün kıymetli alimlerinden Nureddin Yıldız Hocamız Covid -19 Tedavisi nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Rabbimden acil şifalar dilerim. Böyle Mücahid, muhakkik, müdakkik ve ömrünü gençlerin yetişmesine vakfeden hocalar pek yetişmiyor. Rabbim Ümmete bağışlasın." dedi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da Nureddin Yıldız için "hocaefendi" deyip acil şifalar dileyenler arasında yer aldı. Ercan Yıldız "Nurettin YILDIZ hocaefendi covit 19 virüsü sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Rabbimizden acil şifalar diliyorum, inşaallah en kısa zamanda sıhhatine ve sohbet meclislerine kavuşur." diye yazdı.

BİR DİĞER HAYRANI KAHRAMANMARAŞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Nureddin Yıldız'ın MEB'deki bilinen üst düzey sevenlerinin arasında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da bulunuyor. 2018 yılında dönemin Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Cemal Yılmaz Nureddin Yıldız’ın kitaplarını okullarda çocuklara dağıttırmıştı. ‘Arş’ın Gölgesindeki Genç’ ve ‘Hayat Rehberi Sohbetleri’ kitaplarını okullarda çocuklara dağıtmasının ardından büyük tepki çeken Yılmaz'ın görevden alınması yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Tüm tepkilere rağmen görevden alınmayan Yılmaz, Twitter hesabından Yıldız'ı savunup “Şeytan bu kez profesörlerini devreye soktu. Ömrünü İslam’a hizmete adamış Nurettin Yıldız Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır” paylaşımında bulunmuştu.

Görevden alınması istenen Yıldız, taleplerin aksine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.











