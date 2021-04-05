AKP'nin 'STK'leri ortak açıklama yaptı: "Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz"

05 Nisan 2021 Pazartesi, 13:21

104 emekli amiralin Montrö tartışmaları ve 'tekkedeki amiral' konulu ortak açıklamasının ardından, çok sayıda dernek ve vakfın "çatı" kuruluşu olarak faaliyet gösteren "Milli İrade Platformu"ndan da bir açıklama geldi.

Menzil, Erenköy, İsmailağa, Nur gibi dinsel yapılanmalara bağlı olarak "yardım" kuruluşu adı altında faaliyet gösteren Hayrat Vakfı, İhlas Vakfı, Semerkand Vakfı, İsmailağa Cami Hizmet Vakfı gibi kuruluşlar ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen Deniz Feneri Derneği, Ensar Vakfı, Hak-İş, İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD, Okçular Vakfı, TÜGVA, TÜRGEV gibi "STK" adı altında faaliyet gösteren kuruluşları çatısı altında birleştiren platform, emekli amirallerin açıklaması üzerine "vatan nöbeti"nde olduğunu duyurdu.



İmzacı emekli amirallere "15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller" denilerek hakaret edildiği açıklamada, "Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.

15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cür'etine ve hadsizliğine kalkışmışlar!

Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz.

Dâhilî ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "BİN gider BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."