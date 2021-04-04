Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı
'Zümrüdüanka' dizisiyle yıldızı parlayan ve koronavirüse yakalandığını duyuran genç oyuncu Ceren Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, sevenlerinden dua istedi.
Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren ve
son dönemde Zümrüdüanka dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ceren Yılmaz,
üzücü bir haberle gündeme geldi. Son olarak "Zümrüdüanka" dizisinde
boy gösteren Ceren Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Tedavisini
sürdürmek için hastaneye kaldırılan genç oyuncu, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.
“UNUTMAYIN
BANA BİR ŞEY OLMAZ”
Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.
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