Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı

04 Nisan 2021 Pazar, 08:50

Rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren ve son dönemde Zümrüdüanka dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ceren Yılmaz, üzücü bir haberle gündeme geldi. Son olarak "Zümrüdüanka" dizisinde boy gösteren Ceren Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Tedavisini sürdürmek için hastaneye kaldırılan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istedi.

“UNUTMAYIN BANA BİR ŞEY OLMAZ”

Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine hastanede devam edilen oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hasta yatağından fotoğraf paylaşan oyuncu "Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.