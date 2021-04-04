Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz kimdir?
Koronavirüse yakalandığını duyuran ve tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırılan Zümrüdüanka dizisinin genç oyuncusu Ceren Yılmaz kimdir?
'Zümrüdüanka' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ceren Yılmaz, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yılmaz, son olarak tedavisine devam edilmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarından dua istedi.
CEREN YILMAZ KİMDİR?
Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. 'Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi' dizisinde canlandırdığı 'Hatice' karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, 'Deli Gönül', 'Üç Harfliler: Adak' gibi yapımlarda rol almıştır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zümrüdüanka' dizisinde 'Zümrüt' karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.
CEREN YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi)
2019 – Üç Harfliler: “Adak” (Arzu) (Sinema Filmi)
2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi)
2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli Ahmet de pandemi dinlemedi
- Hande Sarıoğlu ekranlara göbek atarak döndü
- Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!
- Son seçim anketinde ittifaklarda son durum!
- CHP'de Muhsin Yazıcıoğlu istifası
- Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
- Londra'dan getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı