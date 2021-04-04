Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz kimdir?

04 Nisan 2021 Pazar, 08:59

'Zümrüdüanka' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Ceren Yılmaz, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yılmaz, son olarak tedavisine devam edilmesi amacıyla hastaneye kaldırıldı. Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarından dua istedi.

CEREN YILMAZ KİMDİR?

Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. 'Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi' dizisinde canlandırdığı 'Hatice' karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, 'Deli Gönül', 'Üç Harfliler: Adak' gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zümrüdüanka' dizisinde 'Zümrüt' karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

CEREN YILMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi)

2019 – Üç Harfliler: “Adak” (Arzu) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi)

2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)