Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan açıklama
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif olduğunu duyurmuştu.
Geçtiğimiz aylarda iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"AŞIM OLMASAYDI DAHA KÖTÜ GEÇERDİ"
51 yaşındaki şarkıcı, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.
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