Chloe Loughnan'dan, Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" sözlerine yanıt

27 Temmuz 2021 Salı, 10:45

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuş, Loughnan'a yönelik "Şeytan görsün yüzünü" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını vermişti.

Loughnan'dan ise Ortaç'ın sözlerine yanıt geldi.

"HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR"

Instagram hesabından Ortaç'ın sözlerine yanıt veren Loughnan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" paylaşımını yaptı.