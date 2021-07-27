Chloe Loughnan'dan, Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" sözlerine yanıt
"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde yanıt veren SerdarOrtaç'a, eski eşi Chloe Loughnan'dan yanıt geldi. Loughnan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuş, Loughnan'a yönelik "Şeytan görsün yüzünü" ifadelerini kullanmıştı.
Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.
"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"
"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını vermişti.
Loughnan'dan ise Ortaç'ın sözlerine yanıt geldi.
"HER HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VARDIR"
Instagram hesabından Ortaç'ın sözlerine yanıt veren Loughnan, "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür" paylaşımını yaptı.
Video Haberler
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
- Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
- Kahramanmaraş'ta silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
- Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
- Gezi Parkı’nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı