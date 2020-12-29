Koronavirüslü günler, teknoloji bağımlılığını katladı
Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, koronavirüs sürecinde dijital bağımlılığın arttığını söyledi.
Temiz Toplum Derneği Başkanı Bilal Ay, koronavirüs sürecinde dijital bağımlılığın arttığını söyleyerek “Pandemi öncesi 4 saat civarında olan teknoloji kullanımları bugün 8 saati aştı. Türkiye’de gençlerin yüzde 20’si, bu bağımlılığın tehdidi altında. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kişinin teknoloji bağımlısı olduğu öngörülüyor. Her bağımlılık başka bir bağımlılığın tetikleyicisi. Teknolojiyi amacına uygun kullanalım” dedi.
UZAKTAN EĞİTİM!
Türkiye’de teknoloji bağımlılığının yeterince önemsenmediğini belirten Bilal Ay, “Her bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Her hastalık da belirli riskleri içerir. Buradaki risk ise sanılandan çok daha fazla. Özellikle 0-2 yaş arası teknoloji kullanımı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Pandemi süreci bu durumu olumsuz yönde etkiledi. Birincisi uzaktan eğitimle birlikte, çocukların ekranla olan ilişkileri arttı. Daha fazla evde kalındığı için, hemen herkes telefonla daha fazla ilgilenir hale geldi. Koronavirüs ile ilgili aramalarda 10 milyardan fazla sonuç, sosyal medyada 3 milyardan fazla paylaşım ve bu paylaşımların da 100 milyardan fazla etkileşimi var. Pandemi öncesi 4 saat civarında olan teknoloji kullanımları bugün 8 saati aştı. Bunun da bir olumsuz dönüşümü olacak elbette. Telefondan ayrı kalamama korkusu, yeme içme bozuklukları, bel, boyun ve göz ağrıları, uyku problemleri gibi sorunlarla karşılaşmaya başlayacağız” diye konuştu.
SUÇLULUK DUYGUSU
Türkiye’de 62 milyon internet, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı mevcut. “Bu rakamların da artış eğiliminde olduğu açık” diyen Bilal Ay, “Yaş gruplarına bakıldığında ülkemizde en çok oyunu yüzde 35 ile 25- 35 yaş arasındakiler oynuyor. Yüzde 28.6 ile 35-44 yaş, yüzde 21.9 ile ise 18-24 yaş grubu bunu takip ediyor. Kadınların yüzde 42.8’i erkeklerin yüzde 57.2’si oyun oynuyor. Bu durum sosyal iletişim becerilerine darbe vuruyor. Bağımlıların yüzde 33’ü, diğer öğrencilerin ise yüzde 4’ü internette geçirdiği zamandan suçluluk duyuyor” ifadelerini kullandı.
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