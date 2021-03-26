Koronavirüsten kesilen cezayı ödemeyen yurttaşın banka hesabı bloke edildi
Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere, sigara içenlere ve maske takmayanlara kesilen idari para cezalarını ödemeyenlerin banka hesaplarına e-haciz uygulanmasına başlandı.
900 TL cezayı ödeyemediği için banka hesabı bloke edilen Volkan Dizdar, “Su içerken maskemi çenemin altına indirince polis gördü. Maske cezası işlemine başladı. Polise maskeyi indirmeden suyu nasıl içebileceğimi sordum. Ne ben ne eşim çalışıyoruz, cezayı ödeyemedim” dedi. Dizdar, şunları söyledi: “Eşim okul kantininde çalışıyordu, kantin kapalı olduğu için o da işsiz kaldı. Ailelerimiz tarafından bankadaki hesabıma yatırılan parayla yaşamımızı sağlıyoruz” dedi.
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