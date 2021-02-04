Koronavirüsü en çok yayan yaş grubu açıklandı

04 Şubat 2021 Perşembe, 12:35

İngiltere'deki Imperial College London tarafından hangi yaş grubunun yeni tip koronavirüsü (Covid-19) daha çok yaydığını öğrenmek amacıyla bir çalışma yapıldı. Çalışma sonucu Science dergisinde yayımlandı.

NTV'nin haberine göre, 2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi. Bölgelerin analizi sistemiyle tespit edilen veriler daha sonra Covid-19 vakası ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.

EN ÇOK YAYAN 35 İLA 49 YAŞ ARASI

Covid-19 vakalarının neredeyse 4’te 3’ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmaya göre, en çok yayan dar yaş grubu ise 35 ila 49 yaş arası bireyler oldu. Bu bireylerin Covid-19 yayma oranı 41,1 oldu.

10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD’nin güneyi, güneybatısı ve batısında 20 ila 34 yaş grubunun diğer yaş gruplarından daha fazla Covid-19 yaydığı açıklanırken, diğer bölgelerin hepsinde 35 ila 49 yaş arası bireylerin daha fazla Covid-19 yaydığı belirtildi.

VERİLER BİRBİRİNİ TUTUYOR

İngiltere’deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmanın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştuğu belirtildi.

50 Eyaletin tamamında yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Mart ila Ağustos ayları arasında koronavirüsü en çok yayan grubun 20-29 yaş arası bireyler olduğu belirtilirken enfekte olanların ise yaş ortalaması 46’dan 38’e düştü.

İngiltere’deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma ve CDC verileri incelendiğinde, “Orta yaş grubunun daha çok iş hayatında faaliyet gösterdiği, bu iş faaliyetleri nedeniyle de daha fazla kişiyle temas kurduğu için daha fazla yayıcı olduğu” belirtiliyor.

Çalışmanın eş yazarı, Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman jeoistatistik alanında doçent olan Dr. Samir Bhatt, “İş hayatı enfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum ‘çözülmesi zor’ bir durum olarak karışımıza çıkıyor” dedi.