Koronavirüsü unutup partiye gittiler

07 Haziran 2020 Pazar, 18:21

Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen altı futbolcu, koronavirüs önlemlerine uymayıp içki içmeye gittikleri için cezalandırıldı.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını henüz ortadan kalkmamışken, Çin 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın altı futbolcusu, akıl almaz bir sorumsuzluğa imza attı. Ülkede devam eden koronavirüs önlemlerini hiçe sayan altı futbolcu, maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını çiğneyerek içki içmeye gitti.

Olayın duyulmasının ardından Çin Futbol Federasyonu, altı futbolcuya altı ay milli takımdan men cezası verdi. Koronavirüs önlemlerini hiçe saydıkları için cezalandırılan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.