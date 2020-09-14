Koronavirüsün akciğer hücrelerine nasıl bulaştığını detaylı olarak gösteren yeni görüntüler

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:45

Epitel hücrelerine bulaşan SARS-CoV-2. Ehre Laboratuvarı/NCÜ Tıp Fakültesi

Covid-19 hastalığına neden olan her bir SARS-CoV-2 virüsü parçacığı (viryon), genetik maddeyi örten ve yaklaşık 50-200 nanometre genişliğinde olan dikenli bir protein topu biçiminde.

North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan biyokimyacı Camille Ehre’nin çektiği ve New England Journal of Medicine bülteninde yayımlanan SARS-CoV-2 virüsünün bu yeni görüntüleri, mikroskobik viryonların solunum yollarımıza ne kadar iyi bulaştığını ortaya serdi.

Araştırma takımı SARS-CoV-2’yi, laboratuvarda insan bronşlarına ait epitelyum doku kültürüne ilave etti (bu hücreler, akciğerlerdeki hava ile kan dolaşımı arasında bir engel görevi görüyor). Ardından, ikisini 96 saat boyunca kaynaşmaya bıraktı ve sonrasında taramalı bir elektron mikroskobu kullanarak sonuçları kaydetti.

Takım şunları yazdı: “Virüs oluşumu, kültür başına yaklaşık 3×106 plak üretme birimi kadardı. Bu sonuç, hücre başına üretilip yayılan yüksek viryon miktarıyla tutarlılık gösteriyor.”

Yukarıdaki ve aşağıdaki görüntüler, NCÜ’de tıp öğrencisi olan Cameron Morrison tarafından farklı renklere boyandı. Sil (veya kirpik) adı verilen kıl benzeri bu yapılar mavi; mukus iplikleri sarımsı yeşil ve SARS-CoV-2 ise kırmızı renkte görünüyor.

Makalenin en üstünde bulunan görüntü, kırmızı renkli ufak virüs parçacıklarıyla birlikte bu yapıları daha geniş biçimde gösteriyor. Aşağıdaki görüntüler ise daha fazla yakınlaştırma sağlıyor ve ufak parçacıkların yapısıyla virüsün yoğunluğunu açık biçimde ortaya koyuyor.

Ehre Laboratuvar/NCÜ Tıp Fakültesi

Bağırsakta bulunan siller, akciğerlerin içerisinde de bulunuyor ve solunum organlarını patojenler korumaya, akciğerlerin nemli tutulmasına ve kendi kendini temizlemesine yardımcı oluyorlar.

Aşağıdaki görüntüde, bulundukları yerlerin bir örneği yer alıyor:

Blausen.com kadrosu/WikiJournal of Medicine

Kaynak: popsci.com.tr