Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi
Akademik bir dergide yayımlanan çalışmada, Almanya Göttingen Üniversitesi’ndeki fizikçilerin, Hannover Tıp Üniversitesi’nden akciğer uzmanları ile birlikte üç boyutlu bir görüntüleme tekniği geliştirdikleri bilgisi yer aldı. Çalışmada, geliştirilen tekniğin ağır geçirilen Covid-19 sonucunda akciğer dokusunda oluşmuş hasarın yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu temsili görselinin alınmasına olanak tanıdığı iletildi.
Biyomedikal ve yaşam bilimleri alanında araştırmalara yer veren eLife dergisinde yayımlanan bir çalışmada, koronavirüsün akciğerlerde yayılımı ilk kez üç boyutlu modellendi. Araştırmacılar, özel bir X-ışını mikroskobu tekniği kullanarak koronavirüsün, alveollerin (akciğerdeki küçük hava keselerinin) yapısında ve damar sisteminde ortaya çıkardığı değişiklikleri gözlemlediklediler.
İLK DEFA DOKUYU KESMEDEN, BOYAMADAN YA DA DOKUYA ZARAR VERMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Araştırmacılar, oldukça şiddetli seyreden Covid-19 hastalığında alveollerin duvarlarında biriken ve protein ve ölü hücre topluluklarından oluşan, gaz alışverişini zorlaştıran veya imkansız hale getiren damar sistemi, iltihaplanma, kan pıhtıları ve özellikle de “hiyelin (akciğer) zarında” meydana gelmiş önemli değişiklikleri buldular. Yeni görüntüleme yaklaşımları ile bu değişiklikler ilk defa dokuyu kesmeden, boyamadan ya da dokuya zarar vermeden gerçekleştirildi.
Bu teknikğin küçük kan damarları ve bu damarların dallanmalarını üç boyutta görüntüleyerek iltihaplanma durumunda bölgeye akın eden bağışıklık sistemi hücrelerinin yerini tespit etmek ya da alveollerin duvar kalınlıklarını ölçmek gibi birçok şeyi görüntülememize olanak tanıyacağı duyuruldu.
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