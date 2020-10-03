Koronavirüsün akciğerdeki yayılışı 3 boyutlu modellendi

03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:29

Biyomedikal ve yaşam bilimleri alanında araştırmalara yer veren eLife dergisinde yayımlanan bir çalışmada, koronavirüsün akciğerlerde yayılımı ilk kez üç boyutlu modellendi. Araştırmacılar, özel bir X-ışını mikroskobu tekniği kullanarak koronavirüsün, alveollerin (akciğerdeki küçük hava keselerinin) yapısında ve damar sisteminde ortaya çıkardığı değişiklikleri gözlemlediklediler.

İLK DEFA DOKUYU KESMEDEN, BOYAMADAN YA DA DOKUYA ZARAR VERMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Araştırmacılar, oldukça şiddetli seyreden Covid-19 hastalığında alveollerin duvarlarında biriken ve protein ve ölü hücre topluluklarından oluşan, gaz alışverişini zorlaştıran veya imkansız hale getiren damar sistemi, iltihaplanma, kan pıhtıları ve özellikle de “hiyelin (akciğer) zarında” meydana gelmiş önemli değişiklikleri buldular. Yeni görüntüleme yaklaşımları ile bu değişiklikler ilk defa dokuyu kesmeden, boyamadan ya da dokuya zarar vermeden gerçekleştirildi.

