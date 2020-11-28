Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi daha ortaya çıktı
ABD'de yapılan araştırma sonucunda ani ve acısız diş kaybının da Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.
The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgili uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkbaharda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı.
Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgili problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.
12 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise Covid-19'a yakalandıktan 9 ay sonra iki dişini kaybettiği belirtildi. Çocuğun annesi Diana Berrent, uzun süreli Covid-19 hastaları için kurduğu online destek sitesinde oğlunun sağlıklı dişlere sahip olduğunu ve altta yatan hastalığı olmadığını ifade etti. Brrent'in duyurusunun ardından yaklaşık bir düzine kişi daha Covid-19 nedeniyle dişini kaybettiğini belirtti.
"TAHRİŞ BELİRTİSİ DE OLABİLİR"
Kaliforniya'daki Sonora Tıp Merkezinde prostodontist olan Dr.Michael Scherer'e ise koronavirüs'ün diş etlerini tahriş edebileceğini belirtti.
Scherer, "Kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunları olan kişilerin daha yüksek bir diş eti hastalığı riskine sahip olduğu bilinmektedir. Diş eti hastaları hiperenflamatuvar reaksiyonlara karşı çok hassastır ve uzun süreli Covid hastaları da kesinlikle bu kategoriye girer. Bu, önceden var olan diş eti hastalığını şiddetlendirebilir ve dolaylı olarak diş kaybına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
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