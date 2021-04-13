Koronavirüsün kanser hücrelerini öldürücü etkiye sahip olduğu iddiası doğru mu?

13 Nisan 2021 Salı, 15:59

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Salgınla ilgili araştırmalar arttıkça, eldeki veriler de çoğalıyor. Son olarak 2 Ocak 2021’de koronavirüs ve kanser hücreleri ile ilgili yayınlanan bir makale, 61 yaşındaki lenfomalı bir hastanın SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra kanserli hücrelerinin azaldığını konu etti. Koronavirüsü atlattıktan dört ay sonra yapılan taramalar ve testler, hastanın çoklu tümörlerinden bazılarının kaybolduğunu gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde, koronavirüsün kanser hüclerini öldürücü etkiye sahip olduğu iddia edildi. İddiayı ortaya atan İspanyol doktor, kanser hastasının tomografi görüntülerini kıyasladı. Türkiye’den bazı doktorlar da aynı iddia ile ilgili tweetler attı.



"HENÜZ YETERLİ VERİ YOK"

Konuyla ilgili iddiaların yanlış olduğunu Teyit.org ortaya çıkardı. Teyit'in ulaştığı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, eldeki bilimsel veriler doğrultusunda, koronavirüsün kanser hücrelerini iyileştirdiği gibi bir genelleme yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Bazı kanser hastalarında görülen gerilemenin şu an için vaka bazlı olduğunu belirten Turhal, bu vakaların bir elin parmaklarını geçmeyeceğini ekledi. Ayrıca İngiltere'de yayınlanan makale, bazı bünyelerde koronavirüs hücrelerinin lenfoma kanserinde gerilemeye sebep olabileceğini gösterse de bu durumu teyitlemek için henüz yeterli veri yok.

KANSER HÜCRELERİ TESADÜFEN GERİLİYOR OLABİLİR

Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi James P. Wilmot Kanser Enstitüsü Direktörü Dr. Jonathan Friedberg, birçok lenfoma türü için bazı durumlarda kendiliğinden gerilemelerin olağan olduğunu belirtiyor; kanser hücrelerindeki gerilemenin yüzde 100 koronavirüs kaynaklı olduğunu söyleyemeceğimizi ekliyor. Friedberg’e göre enfeksiyon sonrası kanser iyileşmesinin kalıcı olacağının garantisi de yok.

Yani hastalık sonrası meydana gelen iyileşmenin tesadüf olup olmadığı henüz bilinmiyor. Eldeki bulgular, koronavirüsün kanser hücrelerini iyileştirdiğini söylemek için yetersiz. Çünkü makale, tek bir hastada tespit edilen gerilemeyi konu ediyor.

DAHA FAZLA VERİ GEREKİYOR

Teyit'in ulaştığı Türk Kanser Derneği yetkilileri, şu anda koronavirüsün kanser hücrelerini iyileştirdiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Derneğe göre tek vaka, her Covid-19 geçiren kanser hastasında iyileşme görüleceği gibi yorumlanmamalı. Net bir sonuca varılabilmesi için daha fazla veri ve çalışma olması gerekiyor.



KANSER HASTALARI RİSK GRUBUNDA

Kanser hastaları Covid-19 için riskli grupta sayılıyor ve doktorlar özellikle de tedavisi devam eden hastaların kendilerini korumaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü kanser hastalarına verilen ilaçlar, antikorlar, kortizon türevleri ve kemoterapinin bağışıklığı azalıyor ve bu da enfeksiyon riskini artırabiliyor.