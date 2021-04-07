Koruncukköy’lerin kapasitesi artırılıyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00





Koruncuk Vakfı, daha çok çocuğa, yüksek kalite ve standartta hizmet sunabilmek amacıyla üç aşamalı bir büyüme projesi başlattı. Projenin ilk aşamasında yapımına başlanan Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Öğrenci Yurdu ile Koruncukköy’lerdeki toplam kapasite yüzde 40 oranında artacak. Proje tamamlandığında ise ortaokul - ortaöğretim kız ve erkek yurtlarıyla toplam 500 çocuğa hizmet verilebilecek.

Vakıf, büyüme hedeflerine paralel olarak ayrıca BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, çocukların aileleri ile birlikte güçlendirilmesini esas alan “aile temelli hizmet” anlayışına ağırlık verecek.

“El Ver Yuva Olsun” adıyla başlatılan büyüme projesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan vakfın onursal başkanı Figen Özbek, “Vakfımız 42 yıl içinde, yüzlerce çocuğu hayata hazırladı. Büyüme adımlarımızın ilki olan, 2019’da hizmete açtığımız Koruncukköy Urla’dan sonra, şimdi sıra Koruncukköy Bolluca’da. 16 Mart 2021 tarihinde temelini attığımız Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu ile birinci etabı başlatmış olduk” dedi.

Özbek, Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu binasının mimari ekibinde bir Koruncuk’un da yer aldığına dikkat çekerek “Bütün çocukluğu Koruncukköy Bolluca’da geçen Rıdvan Kara, çocukların günlük yaşam pratiklerini mimari tasarıma aktararak, işlevsel bir binanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu” diye konuştu.

Figen Özbek ve Figen Samuray

AİLE MERKEZİ

Vakfın yeni dönem başkanı Av. Dr. Figen Samuray da akademik başarı şartı olmadan, okumak isteyen ama koşulları buna elvermeyen çocukları kabul ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Çocuk bakımında sürdürülebilirliğin en önemli koşulu, çocuğun iyilik haline etki eden unsurların birlikte iyileştirilmesidir. Bu unsurların başında çocuğun ailesi gelir. Eğer, çocukların ebeveynleri ve kardeşleri ile olan ilişkilerini sağlam ve kalıcı hale getirmez, aileleri bu doğrultuda güçlendirmez ve verilen hizmetin devamlılığını sağlamazsanız, çocukta oluşan iyilik halinin devam etmesi mümkün değildir. Çocukların aileleri ile güçlü ilişkiler kurabilmesi için çocuk dahil ailedeki herkesin psikososyal desteğe ihtiyacı vardır. Aile bağlarını güçlendirmek ve sürekli kılmak amacıyla ‘Aile Danışma Merkezi’ni hizmete açtık. Bu merkez ile ailelerin sorun çözme kapasitelerini geliştirmek, anne-baba ve kardeş ilişkilerini iyileştirmek için koruyucu, önleyici, eğitici türde bir danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz.”

KOŞULLAR İYİLEŞECEK

Vakıf başkanı Samuray’ın verdiği bilgiye göre 0-6 yaş arasında annesi ile ceza infaz kurumlarında kalan bebek ve çocuklar ile 12-18 yaşlarında, hükümlü ve tutuklu çocukların eğitim ortam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile bir protokol imzalandı.

Bu protokol kapsamında Türkiye’nin farklı yerlerindeki hükümlü ya da tutuklu 40 öğrenciye, bakanlığın belirlediği eğitim harçlığı aylık olarak düzenli sağlanıyor.

NELER YAPILACAK?



Vakfın, cezaevinde kalan çocuk ve gençlere sunacağı katkılar da şöyle:

- 12-18 yaş arası hükümlü ve tutuklu çocukların sosyal, zihinsel, psikolojik ve eğitsel gelişimlerinin, sağlıklı bir kişilik, akademik ilerleme ve iyi alışkanlık kazanımlarına yönelik faaliyetlerin yapılması ve ceza infaz kurumu/çocuk eğitim evinde yaşamlarını tamamladıkları dönemde, toplum içinde desteklenmelerinin sağlanması.

- 0-6 yaş arasında annesi ile ceza infaz kurumlarında kalan bebek ve çocukların, okulöncesi eğitim ortamı koşullarının iyileştirilmesi; beslenme, sağlık, giyim ve hijyen ihtiyaçlarına yönelik vakfın sunacağı katkının belirlenmesi.

- Çocuk kapalı ceza infaz kurumları ve eğitim evlerinde görev yapan psikososyal servis personellerine yönelik hizmet içi eğitim talepleri ve ortaklaşa yürütülebilecek işbirliği ve proje çalışmaları.