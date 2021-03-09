Kosova Dışişleri Bakanı Stublla istifa etti
Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla istifa ettiğini ve mensup olduğu Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi’ndeki (AAK) tüm görevlerini de bıraktığını duyurdu.
Kosova’da 14 Şubat tarihinde yapılan erken parlamento seçimlerine milletvekili adayı olarak katılan Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj Stublla’nın “oy satın alma” skandalının etkisi sürüyor. Stubblla, eşinin oy sayım sürecine müdahale ederek oy satın aldığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iyice artan kamuoyu baskısına dayanamayarak istifa ettiğini açıkladı. Linç kampanyasına daha fazla dayanamadığını belirten Stublla, mensup olduğu Kosova’nın Geleceği İçin İttifak Partisi’ndeki (AAK) tüm görevlerini de bıraktığını açıkladı.
Stublla tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararı, bana ve aileme acımasızca yöneltilen suçlamalardan sorumlu hissettiğim için değil, kirli niyetleri olan kişiler imajımı zedelediği için veriyorum” ifadeleri yer aldı.
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