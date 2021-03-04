Kosova, Kudüs’te elçilik açıyor: Türkiye tepkili

04 Mart 2021 Perşembe, 10:44

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türk büyükelçisiyle bir araya gelerek Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma kararını görüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, “Büyükelçiliğin açılacağı konum, bir önceki yönetimden kalan belgeler incelendikten sonra belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hamlenin Türkiye - Kosova ilişkilerine zarar verebileceğinin altını çizerek, “Kosova’ya büyük zarar verecek olan böyle bir hamleden kaçınmanın faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

NETENYAHU: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma planına çok önem veriyorum ve açılış için Kosova Başbakanı’nı İsrail’de ağırlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Kosova yönetiminin geçen hafta büyükelçisini İsrail’e gönderdiği belirtildi.

Kudüs’te yalnızca ABD ve Guatemala’nın elçilikleri bulunurken, diğer ülkelerin büyükelçilikleri ise Tel Aviv’de bulunuyor.