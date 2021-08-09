Yangının devam ettiği Köyceğiz'de neler yaşandı? Yangınla mücadeledeki gönüllüler

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:03

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangı on ikinci gününde de devam ediyor. Yangının ilk başladığı günden bu zamana kadar yeterli hava desteği verilmezken yaklaşık 2 gündür bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ancak Sazak, Kavacık, Çayhisar ve Otmanlar köyünden yayılan yangın yerleşim yerlerine tehdit oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği, “Yangın bölgesine görevlilerden başka kimse alınmayacak” açıklaması ise Köyceğiz’de önceki gün devreye sokuldu. Çalışmalara katılanların ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllüler tarafından koordinasyon merkezleri bir alana taşındı. Sazak’ta oluşturulan koordinasyon merkezi 7 Ağustos günü sabaha karşı boşaltılırken Beyobası’nda kurulan yardım alanı ise Sazak’a kaydırıldı.

KAYMAKAMLIK: AFAD’A AKRADİTE OLANLAR...

Konuya ilişkin ulaştığımız Köyceğiz Kaymakamlığı ise “Bizim ana depomuz Köyceğiz Belediyesi. Ana depoda toplanıyor, oradan da ikinci yere, ikinci yerden de yangını tutum noktasına gidiyor. AFAD tarafından akredite olmuş sivil toplum kuruluşları var, onlara dokunmuyoruz. Köyceğiz’de sabotaj ihtimali, şüpheli durumlar oldu. Şu anda akredite olmuş örgüt varsa; onlar girebiliyor, ama normal sivil, 3-5 kişilik veya 10 kişilik arkadaş topluluklarının AFAD tarafından herhangi bir akreditasyonu yoksa, onlar içeri şu an alınmıyor” açıklamasında bulundu.

KÖYCEĞİZ’DE GÖNÜLLÜLERİN YANGINLA MÜCADELESİ

Bugüne kadar söndürme ve soğutma işlemleri çoğunlukla gönüllüler tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen gönüllülerden oluşan ekipler, ellerine aldıkları tırmıklar, kürekler ile ağaçların dibindeki yanmış çam kozalaklarını ve çam iğnelerini bir metrelik alan açarak sıyırma işlemi gerçekleştirdi.

Daha önce eğitim almış gönüllülerin bir kısmı ise zorlu bölgelerdeki söndürme çalışmalarında önemli rol oynadı. Arazözler ve itfaiyeler ise kimi zaman yangın söndürme kimi zamanda su taşımada yardımcı oldu. Yetişemedikleri durumlarda ise köylülerin kendi kamyonetlerine yükledikleri su tankerleri devreye girdi. Gönüllülerin yangın alanlarına transferlerine ise bölgede yaşayan köylüler kendi pikapları, servis araçları ve kamyonetleri ile destek oldu.

Çalışmalara katılanların ihtiyaçları dışarıdan gelen desteklerle yine gönüllülerin oluşturduğu koordinasyon merkezleri tarafından karşılandı.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLSEYDİ...

Akköprü köyünden çalışmalara katılmış olan yöre halkından biri, “Yangından dolayı zarar gören yerlerimiz var. Pınar ve Çayhisar köylerinde evi yanan arkadaşlarımız var. Daha önce müdahale edilseydi bu yangın sönerdi. Bu yangın çıktığında küçücük bir yangındı. Müdahale tam yapılmadı. İnsanlar kendileri görsünler. Sonra ‘çekmişsiniz kenara, vermişsiniz para konuşturuyorsunuz derler’ dedi.

Başka bir köylü ise, “Bu yangın Ağla tarafında iken söndürülme şansı vardı. Helikopterler yetersiz kaldı, uçaklar zamanında gelmediğinden dolayı yangın büyüdü” dedi.

Gönüllülerin AFAD'a akradite şartına bağlandığını güne kadar gerçekleştirilen çalışmalardan bazı kareler:

Editörün notu: 4 Ağustos tarihinde yangın bölgesi olan Köyceğiz’e ulaştık ve dün itibariyle döndüğümüz alanda arazözler, itfaiye ekipleri, STK ve eğitimli-eğitimsiz gönüllüler can baş bir mücadele yürüttüler. Bölgede sarp dağların fazlalığı nedeniyle karadan müdahalenin gerçekleştirilemeyeceği çok fazla alan mevcut. Alanda koordinasyon eksikliği ve yetersiz kalan hava desteği ise çarpıcı noktaları oluşturdu.