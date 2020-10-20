KÖYTÜR için konkordato kararı
Samsun’da kurulu KÖYTÜR ile ilgili verilen iflas kararının yapılan başvuruyla ertelendiği, konkordato kararı alındığı açıklandı.
KÖYTÜR tarafından yapılan açıklamada, 30 Eylül 2020’de Yemsel KÖYTÜR, Samsun Yem ve Çakıroğlu şirketleri için iflas kararı verildiği, ancak yapılan başvurular sonucunda 15 Ekim 2020’de Samsun Ticaret Mahkemesi’nce yapılan konkordato talebinin uygun görüldüğü ve üç firmanın da faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi. 512 kişiye istihdam sağlandığı, yüzde 80’i Samsun’da olmak üzere Ordu, Giresun, Amasya ve Çorum’daki tesislerin değerinin 120 milyon dolar olduğu, çalışanı, nakliyecisi, tedarikçisiyle 3 bin ailenin grup faaliyetlerinden “evlerine ekmek götürdüğü” belirtilerek, üç firmanın mal varlığının borçlarının kat kat üzerinde olduğu kaydedildi.
Kamuoyunda bazı iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şirketin zaten kayyım denetiminde olduğu, kamuoyunda bahsedilen şirketin hammadde tedarikinin devamını sağlamak için kurulduğu, fahiş fiyat üzerinden yem alınmasının söz konusu olmadığı, kayyum denetimindeki şirketlerde her şeyin şeffaf olduğu da ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme