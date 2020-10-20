KÖYTÜR için konkordato kararı

20 Ekim 2020 Salı, 02:00

KÖYTÜR tarafından yapılan açıklamada, 30 Eylül 2020’de Yemsel KÖYTÜR, Samsun Yem ve Çakıroğlu şirketleri için iflas kararı verildiği, ancak yapılan başvurular sonucunda 15 Ekim 2020’de Samsun Ticaret Mahkemesi’nce yapılan konkordato talebinin uygun görüldüğü ve üç firmanın da faaliyetlerine yeniden başladığı belirtildi. 512 kişiye istihdam sağlandığı, yüzde 80’i Samsun’da olmak üzere Ordu, Giresun, Amasya ve Çorum’daki tesislerin değerinin 120 milyon dolar olduğu, çalışanı, nakliyecisi, tedarikçisiyle 3 bin ailenin grup faaliyetlerinden “evlerine ekmek götürdüğü” belirtilerek, üç firmanın mal varlığının borçlarının kat kat üzerinde olduğu kaydedildi.

Kamuoyunda bazı iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şirketin zaten kayyım denetiminde olduğu, kamuoyunda bahsedilen şirketin hammadde tedarikinin devamını sağlamak için kurulduğu, fahiş fiyat üzerinden yem alınmasının söz konusu olmadığı, kayyum denetimindeki şirketlerde her şeyin şeffaf olduğu da ifade edildi.