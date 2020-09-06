Kozmik Oda’yı aratmayan Tümgeneral koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

06 Eylül 2020 Pazar, 15:26

Kozmik Oda'ya mahkeme kararı olmadan girmeye çalışan savcılara karşı verdiği direnişle hatırlanan, devre 65 yaşındaki emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

1955 doğumlu olan Selahattin Kısacık devre arkadaşı emekli Albay Mahir İşler’in oğlunun düğününde koronavirüse enfekte olmuştu. Kısacık 16 Ağustos’ta tedavi altına alınmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre; Kısacık gibi düğüne katılanlardan emekli Albay Mehmet Ali Elçi de Covid-19 nedeniyle halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

FETÖ'CÜ ÇIKMIŞLARDI

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast yapacakları iddiasıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda görev yapan bir albay ve bir binbaşı yakalanmıştı.

Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, Seferberlik Ankara Bölgesi’nde arama yapmak isteyen dönemin özel yetkili savcısı Mustafa Bilgili ve beş savcıya karşı direnmişti. Daha sonra mahkeme kararıyla arama emri gelince, Hakim Kadir Kaya, Kozmik odalara girmişti.

Savcı Bilgili ve Hakim Kadir Kaya’nın, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ’cü olduğu ortaya çıkmıştı. Bilgili 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Kadir Kaya’nın da yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.