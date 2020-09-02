KPSS’ye ilişkin tedbirler açıklandı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 17:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yapılan hazırlıklar ve alınacak önmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Aygün ayrıca, Covid-19 ile ilgili durumu olan adayların HES kodlarından belirleneceğini ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılarak, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklarını bildirdi. Aygün'ün aktardığına göre, bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar başkanlık tarafından sms ile bilgilendirilecek.



Sınav esnasında alınacak tedbirler şöyle:

Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek.

Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak.

Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebilecekler.

Covid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar başkanlık tarafından sms ile bilgilendirilecek.

Sınav görevlilerinin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.Covid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak.

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.