Kral, doğum günü hediyesi olarak Sineenat'a Kraliçe unvanı verdi
Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 'resmi metresi' Sineenat Wongvajirapakd’yi 36'ıncı yaş günü hediyesi olarak, ‘ikinci kraliçe’ ilan etti.
Kraliçe Suthida ile evli dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın 'resmi metresi' Sineenat'ın 36'ıncı yaş günü kutlamasındaki yükselişi ülkeye damga vurdu.
Kral doğum günü hediyesi olarak Sineenat'ı kraliçe mertebesine yükseltti. Alman medyasının servis ettiği fotoğraflarda, çiftin başkent Bangkok'taki Wasukri iskelesinde düzenlenen bir Budist töreninde balıkları ve kuşları serbest bıraktığı ve ikisinin de mavi renkte aynı örnek giyindikleri görüldü.
SINEMAAT'IN İKİNCİ KRALİÇELİĞE YÜKSELİŞİ
Tayland Kralı Maha, Mayıs 2019'da eski koruması olan 42 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlendi. Aradan geçen iki ayın ardından Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etti.
Sineenat'ın bu unvanı aldığı törende Kraliçe Suthida da hazır bulunmuştu.
Ancak Ekim 2019'da 'resmi metres' Sineenat'ın unvanı geri alınmış, gerekçe olarak da 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' gösterilmişti.
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