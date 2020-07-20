Kral Selman hastaneye kaldırıldı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:35

Suudi Arabistan’dan çarpıcı bir haber geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kral Selman’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılırken, durumu daha sonra ortaya çıktı.

COVID-19 İLE BAĞLANTISI YOK

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman’ın hastaneye gitme sebebinin koronavirüs ile bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Ajansın haberine göre 84 yaşındaki Kral Selman’ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

ZİYARET ERTELENDİ

Aljazeer'ada yer alan habere göre, Suudi Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kadhimi'nin Kral Salman'ın hastaneye kaldırılmasının ardından planlanan Riyad ziyaretini ertelediğini söyledi.

Prens Faysal bin Farhan Al Saud Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ziyaretin önemini ve başarılı olma arzusunu hatırlatarak, Irak'taki kardeşlerimizle uyum içerisinde olan yönetimimiz ziyareti ertelemeye karar verdi" notunu paylaştı.