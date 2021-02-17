Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi hastaneye kaldırıldı
Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
İngiltere’de Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Dük (Prens Philip), kendisini kötü hissettikten sonra Majesteleri'nin doktorunun tavsiyesi üzerine birkaç gün gözlem altına alınmak üzere ve dinlenmesi için hastaneye kaldırıldı” denildi. Açıklamada, Prens Philip’in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Hastaneye kaldırılma nedeninin koronavirüs (Covid-19) ile alakalı olmadığı ve tamamen tedbir amaçlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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