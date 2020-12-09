Kraliçe 2. Elizabeth'in uzun yaşam sırları ifşa oldu

09 Aralık 2020 Çarşamba, 10:07

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, The New York Post'a konuşan Kozlowski, Kraliçe'nin sağlıklı ve dayanıklı görüntüsüne dair 5 sırrını açıkladı:

1. Antrenman

Pek çok kişi sağlıklı bir yaşam için sıkı bir fitness programı gerektiğini düşünüyor. Ancak yazara göre Kraliçe, bu kişiler arasında değil. Kraliçe tempolu yürüşler ve at binme gibi kendisi açısından daha makul egzersizlerin yararına inanıyor. Kozlowsk da "araştırmaların, bireylerin uygulamaya devam ettiği egzersiz türlerinin zevk aldığı türler olduğunu" söylüyor.

2. Beslenme düzeni ve alkol

Yazara göre Kraliçe, 2. Dünya Savaşı'nı herkes gibi, basit ve temel gıdaları tercih ediyor. Zira "bugünkü yemek düşkünleri o dönemde pek de vatansever görülmüyordu".

Kraliçe'nin en sevdiği yemek ritüeliyse sandviçler ve çörekler eşliğinde geçen ikindi çayı. Kozlowsk, "Ayrıca küçük bir dilim pasta da alır" diyerek:

"Diyetisyenlerin de önerdiği gibi ara sıra kendinize izin vermelisiniz.

Ayrıca her ne kadar alkol sağlığa zararlı olsa da kraliçenin gündüz, öğle ve akşam vakitlerinde kendisini rahatlatacak içkiler içtiği bildiriliyor."

3. Güzellik rejimi

İddiaya göre bir aristokrat, kraliçeyle ilk kez karşılaştığında, eşi Prens Philip'e "Böyle güzel bir cildi olduğunu hiç fark etmemiştim" demişti. Prens ise bu iltifata biraz "uygunsuz" bir karşılık vermişti: "Her yeri böyle".

Kraliçe'nin güzellik ürünlerini değerlendiren Kozlowski, aşırı pahalı markaların kraliyet çevresinde pek de hoş karşılanmadığını iddia ediyor. Yazara göre Elizabeth, yıllarca makul fiyatlı Cyclax ürünlerini kullandı.

Kraliçe ayrıca, nadiren makyaj yapıyor ve yıllardır tatil için Güneş'ten uzak yerleri tercih ediyor.

4. Sürekli eğitim

Kozlowski, Kraliçe'nin çok meraklı biri olduğunu ve zamanını belgeleri inceleyerek geçirdiğini ifade ediyor. Yazara göre Kraliçe'nin en sevdiği etkinlik, Buckingham Sarayı'ndaki brifingler sırasında bakanlara, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir politikadan veya anayasal meseleden bahsederek üstünlük sağlamak.

5. Akıl sağlığı

Kozlowski'ye göre Kraliçe, "herkesin kendi duygularından sorumlu olduğu" bir kültürden geliyor. Yazar, Kraliçe'nin bardağın dolu tarafını gördüğünü ve bundan güç aldığını düşünüyor.

Kozlowski, Kraliçe Elizabeth'in 2002'de 101 yaşında ölen annesinden bile uzun yaşayacağını tahmin ettiğini belirtek şunları kaydetti:

"Değişime direnmenin yarattığı sinsi stresi ortadan kaldıran bir yapısı var. Uyum sağlamaya istek duyuyor. Bu da uzun bir ömre ve tatminkar bir varoluşa katkı sağlar."