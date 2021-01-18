Kralının eski sevgilisine 'sonun Diana gibi olur' tehdidi

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:30

Corinna Larsen, Madrid'deki mahkemede ifade verirken.

Corinna Larsen, mahkemeye Félix Sanz Roldán'ın, kralla olan ilişkisinin sona ermesinin ardından onunla Londra'da görüştüğünü ve kendisini talimatlarını yerine getirmezse güvenliğini garanti edemeyeceği konusunda uyarmak için görüştüğünü söyledi. Daha sonra İsviçre'deki evine döndüğünü ve burada Prenses Diana'nın ölümüyle ilgili bir kitap keşfettiğini ve ardından 1997'de prensesin ölümcül kazasına bir gönderme olarak gördüğü tüneller hakkında şifreli bir telefon aldığını iddia etti.

İddialar, eski bir polis memuru José Manuel Villarejo'ya karşı 2009-19 yılları arasında istihbarat başkanı olan Sanz Roldán'ın açtığı bir günlük iftira davasında gün yüzüne çıktı. 2017'de yaptığı bir TV röportajında kendisine hakaret ettiği ve Larsen'in hayatını tehdit ettiğini söylemişti.

2017'den beri tutuklu bulunan ve kara para aklama ile rüşvet gibi farklı suçlamalarla yargılanmayı bekleyen Villarejo, iftira davasında ve başka bir sahte şikayette bulunmaktan suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein olarak da bilinen Larsen, 2014'te azalan popülaritesinin ortasında tahttan çekilen Juan Carlos ile ilişkisinin sona ermesinin ardından İspanyol istihbarat ajanları tarafından zulüm gördüğünü iddia ediyor. Madrid'deki mahkemeye verdiği ifadesinde, “emekli kralın ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin mali ve ticari ilişkileriyle ilgili bilgi ve belgeler” tuttuğu için kendisine karşı tehditlerin yapıldığını söyledi.

Sanz Roldán'ın kralın emriyle hareket ederek bir ay sonra Londra'daki Connaught otelinde onu görmeye geldiğini söyledi.

Larsen, Roldán ile görüşmesini şu şekilde anlattı:

"General çeşitli koşulları ve uymam gereken talimatları ve tavsiyeleri açıkladı. Onlara uymazsam, fiziksel güvenliğimi veya çocuklarımın fiziksel güvenliğini garanti edemeyeceğini söyledi. Tabii [sözler] beni korkuttu. Bence herkes korkar. İspanyol istihbarat teşkilatı başkanının benimle buluşmak için Londra'ya gitmiş olması bile kendi içinde ürperticiydi."