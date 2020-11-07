Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch uyardı!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Türkiye’ye dolar uyarısı geldi. Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, yaptığı açıklamada Türkiye’nin dolar kurunun aşağı çekilmesi için yaptığı hamlelerin yeterli olmadığının altını çizerek, döviz rezervinin azalması durumunda yıl sonuna kadar faiz artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’den sorumlu ülke notları direktörü Douglas Winslow, Türkiye’nin attığı adımların TL’deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli olmadığını, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise Ağustos’taki görünüm indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu söyledi.
YILSONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Reuters’ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL’de, yüksek enflasyon ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika faizinde artırım ihtimalinin “belirgin derecede” yükseleceğini ifade etti.
Fitch Türkiye’nin kredi notu görünümünü Ağustos ayında “negatif”e indirdi. Buna gerekçe olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının bağımsızlığını yitirmesini göstermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki