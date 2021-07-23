'Kredi gelirse kentsel dönüşüm başlar'

23 Temmuz 2021 Cuma, 07:42

30 Ekim İzmir depreminin ardından sağlıklı ve güvenilir yaşam alanları oluşturmak için kentte mevcut yapı stokunun envanterini çıkarma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi saha çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (İMO) ile imzaladığı protokol çerçevesinde depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki saha çalışmalarının yüzde 86’sını tamamladı. Arşiv çalışmasının yüzde 90’ı, proje çalışmasının ise yüzde 52’si bitti. Sahada 130 inşaat mühendisi görev yapıyor. Arşiv ve koordinasyon çalışmalarıyla birlikte projede toplam 165 mühendis çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapı stoku envanteri için süren çalışmalarla ilgili bilgi vererek “Bayraklı’nın bütününde 33 bin 100 yapıdan 28 bin 327’sinde saha çalışmaları sona erdi. Bayraklı’da 33 bin 100 konutta yapılacak çalışmanın ardından, mevcut bina yapı envanteri çıkarılarak bu yapıların deprem riski açısından değerlendirilmesi sağlanacak. Bu çalışmayı ekim ayında tamamlayacağız. Bayraklı’nın ardından Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerimizde çalışma başlatacak ve bu çalışmaları İzmir’in geneline yayacağız” diye konuştu.

KREDİ GELİRSE BAŞLAR

Başkan Soyer, bu projeyle her binaya yapı güvenlik karnesi verileceğini belirterek “Böylece İzmirli yurttaşlar yaşadıkları binanın ne kadar dayanıklı olduğunu, ne zaman yapıldığını, inşaatı ile ilgili bilgilerini görecek. Daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye’de bu kapsamda bir çalışma daha önce yapılmadı. Dünya Bankası’ndan 30 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir krediyi İzmir’e aktarmak için de çalışmaya devam ediyoruz. 250 milyon doların üzerinde bir kredinin İzmir’e aktarılması halinde binlerce hane için kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmış olacağız” dedi.