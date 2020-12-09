Kredi ve kart borcuna kolaylık
Kredi ve kart borcuna kolaylıkBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.
Uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Alınan karardan bazıları şöyle:
- 30 Haziran 2021’e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.
- Kredi kartı borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran’a kadar sürecek.
- Düzenlemeler, ihtiyaç, taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredileri kapsıyor.
KGF’DEN YENİ PAKET
Kredi Garanti Fonu’ndan da KOBİ’lere yeni destek paketi geldi. KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu’ndan sağladığı fon sayesinde yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.
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