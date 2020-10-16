Kredili konut satışlarının yüksek faizler nedeniyle düşmeye devam etmesi bekleniyor

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Düşen tüketimi, vatandaşı borçlandırarak canlandırmak için verilen ucuz krediler bitince, konut satışları da düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki konut satışları 2020 Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744 oldu. Kredili satışlar anlamına gelen ipotekli konut satışları kalemindeki rakamlar da 2 ay öncesine göre dörtte birine düştü. 2020 Eylül’de ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.5 azalarak 35 bin 576 adede gerilemiş oldu.

Bu satışlar haziran ayında 101 bin, temmuzda 130 bin iken, ağustosta 76 bine gerilemişti. Eylülde ise 35 bin 576 adete düşmüş oldu. Böylece yaz ayları boyunca devam eden düşük faiz ortamında yapılan satışlar, faizlerin yükselmesiyle etkisini kaybetti.

YABANCILAR ALDI

Sektör temsilcileri, konut kredi faizlerinin yüzde 1’in üzerindeki seyri nedeniyle, önümüzdeki aylarda ipotekli satışlar kaynaklı düşüşün süreceğini belirtiyor.

Ortalama konut kredisi faizleri temmuzda yüzde 9.07’ye kadar gerilemişti. 2 Ekim haftasında yüzde 14.97’ye çıktı. Kamu bankaları aracılığıyla verilen konut kredisi kampanyalarında aylık kredi faizleri yüzde 0.49’lara kadar düşmüştü. Şu an ise faizler yüzde 1.25’ler seviyesinde seyrediyor.

TÜİK verilerinde dikkat çeken diğer veriler şöyle:

- Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.1 artarak 5 bin 269 oldu.

- En çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı.

- İstanbul, konut satışlarında da 25 bin 399 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 677 konut satışı ve ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ile İzmir izledi.

- Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 azalarak 41 bin 376 oldu.