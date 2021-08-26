Kremlin'den Taliban açıklaması: "Karar vermeden önce izleyeceğiz"

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:27

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, “Tabii ki de Taliban’ın Afganistan’da üstünlük kurmuş olmasının, de facto olarak yönetime gelmiş olmasının, Afganistan topraklarının büyük kısmının Taliban tarafından alınmış olmasının tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Fakat Rusya henüz Taliban’ı tanımış değil. Durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir biçimde izlemekteyiz” dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti:

“Bununla beraber Taliban’ın, düzeni sağlama ve en başta ülkenin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlama konularında sonraki adımlarının neler olacağını çok dikkatli bir biçimde izlememiz gerektiğine inanıyoruz.”

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Rus diplomatların güvenliğinin nasıl sağlanacağının da yakından izleyecekleri hususlardan birisi olacağını kaydetti.

“Şu anki önceliğimiz bu. İlk başta, Taliban’ın sağladığı bu üstünlüğün gerçekliğe nasıl yansıyacağını görmemiz gerek” diyen Peskov, Rusya’nın isteğinin, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması ve Afgan halkının güvende olması olduğunu belirtti. Peskov ayrıca, Afganistan konusunda ABD ile iletişim içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

"KABUL EDECEĞİMİZ GÖÇMEN SAYISINA KARAR VERMEDİK"

Peskov öte yandan, Rusya’nın Afganistan’dan kabul edeceği göçmenlerin sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.

Şu an için Rusya’nın göç servislerinin bu konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, bazı sorular cevaplarını buldukça bu konuda izleyecekleri politikanın da netlik kazanacağını kaydetti.